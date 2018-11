später lesen Vorgemerkt „Willis wilde Wege“ – Vortrag in Klausen Teilen

Willi Weitzel, Abenteuervortrag „Willis wilde Wege“, Sonntag, 2. Dezember, 14 Uhr, Wallfahrtskirche Klausen(red) „Kultur in der Wallfahrtskirche“ präsentiert den bekannten Reporter Willi Weitzel zum ersten und einzigen Termin in der Großregion: Am 2. Dezember (14 Uhr) wird Willi Weitzel mit seinem Multivision-Vortrag „Willis wilde Wege“ in der Wallfahrtskirche Klausen (Moseleifel) gastieren.