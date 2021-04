Gleich dreimal 1,0 : Würdige Abiturfeier am St.-Josef-Gymnasium Biesdorf

Abiturjahrgang 2021 SJG Biesdorf Foto: Anita Hoff/ANITA HOFF

Biesdorf (red) In einer kleinen Feierstunde konnten 73 Abiturientinnen und Abiturienten des St.-Josef-Gymnasiums Biesdorf – Corona zum Trotz – gebührend verabschiedet werden. Joachim Fontaine, MSS-Leiter am SJG, leitete die Zeugnisübergabe mit ein paar statistischen Werten ein: Dieser Jahrgang habe mit 2,33 den zweitbesten Notendurchschnitt in den letzten drei Jahrzehnten erreicht, und es sei – als bemerkenswertes Novum – drei Schülern gelungen, den Schnitt von 1,0 zu erzielen.

Die Namen der 73 Abiturientinnen und Abiturienten: