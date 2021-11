Meinung : Lasst Euch Zeit

Bitburg Der Brauereiturm ist nicht nur Bitburgs höchstes Gebäude, sondern auch eine weithin sichtbare Landmarke. Der Abriss wurde glücklicherweise verhindert, der Umbau braucht länger als gedacht. Letztlich ist das aber egal.

20 Jahre stand der Turm ungenutzt mit seiner doch langsam vergammelnden Metallfassade mitten in der Stadt. Ob nun einen Sommer länger oder weniger gebaut wird, ist also eigentlich unerheblich. Wenn der Umbau fertig ist, wird die Verwaltung der Brauerei wieder da sein, wo sie einst war und auch hingehört: im Stadtzentrum. Darauf wurde nun so lange gewartet, dass ein Jahr mehr oder weniger den Braten nicht fett macht.