Offene Ohr für alle Verwaltungssorgen : Bürgerbeauftragte Barbara Schleicher-Rothmund besucht Bitburg

Bitburg Immer wieder haben Bürger Probleme mit rheinland-pfälzischen Verwaltungen. Bürgerbeauftragte Barbara Schleicher-Rothmund und ihr Team wollen als Vermittler helfen.

Seit 1974 gibt es in Rheinland-Pfalz die Institution des Bürgerbeauftragten. Schleicher-Rothmund ist seit 2018 im Amt. Und wird es bis 2026 bleiben. „Meine Motivation ist, Menschen in bestimmten Lebenssituationen helfen zu können und ihnen zur Seite zu stehen, ihnen teilweise eine Stimme zu geben“, sagt sie.

Rund zwei Drittel der Fälle können einvernehmlich gelöst werden, also zufriedenstellend für den Petent. So nennt man laut Duden jemanden, „der eine Eingabe macht“.

Gleichzeitig ist die Bürgerbeauftragte auch Beauftragte für die Landespolizei Rheinland-Pfalz. Polizisten, die Fehler oder Missstände aufweisen wollen, können sich ebenfalls an sie wenden. In Bitburg hat sich keiner gemeldet, aber ein Petent habe darauf aufmerksam gemacht, dass es gerade hier im ländlichen Raum oftmals sehr lange dauere, bis die Polizei an Ort und Stelle sei. „Das war keine Kritik an der Polizei, aber er habe den Eindruck, dass die Polizei eigentlich mehr Personal bräuchte“, erzählt Schleicher-Rothmund.