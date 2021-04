Corona-Pandemie : Weil Infektionszahlen steigen - Ausgangssperre im Eifelkreis gilt ab Freitag diese Woche

Bitburg Landrat Joachim Streit wollte es vermeiden, das Land besteht wegen anhaltend hoher Inzidenzwerte aber darauf: Von 21 bis 5 Uhr geht im Eifelkreis nichts mehr. Was ihr jetzt wissen müsst:

Die Zahlen sinken nicht. Seit dem Corona-Ausbruch in der Kunstgießerei Plein in Speicher liegt der Eifelkreis nun schon seit sieben Tagen bei einem Inzidenzwert über 100. Deshalb hat der Kreis gleich nach Ostern die Notbremse gezogen und in einer Allgemeinverfügung strengere Maßnahmen angeordnet (der TV berichtete). Nun kommt eine Ausgangssperre noch hinzu.

Ausnahmen gibt es nur mit triftigem Grund – etwa, wenn jemand in seinem Beruf in Nachtschichten arbeitet wie beispielsweise in Krankenhäuser oder Pflegeheimen. Zudem ist es erlaubt, den Lebenspartner sowie Verwandten in erster Linie – also Eltern, Kinder und Geschwister – zu besuchen. Und natürlich werden medizinische Notfälle, ob Tier oder Mensch, weiterhin behandelt. Glücklich, wer einen Hund hat: Denn der darf, wenn er mal muss, auch nach 21 Uhr noch ausgeführt werden.