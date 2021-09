Freizeit und Natur : Ausflug in den Nationalpark Eifel

Bitburg-Prüm (red) Der Bereich „Flucht, Migration und Integration“ des DRK-Kreisverbandes Bitburg-Prüm lädt zu einen Ausflug zum Nationalpark Eifel für Kinder und Jugendliche an.

„Für die diesjährige Interkulturelle Woche haben wir uns für ein Thema entschieden, das uns alle verbindet: den Schutz der Natur“, so Bereichsleiterin Irmgard Mminele in einer Pressemitteilung. Organisiert wird eine Tagesfahrt am 25. September (9 bis 16 Uhr, Abfahrt und Ankunft sind in Bitburg am Bedaplatz) zum Nationalpark Eifel. Im Besucherzentrum erwarte die Teilnehmer neben einer Führung durch die Ausstellung auch eine Museums-Rallye und Erlebnisspiele draußen im Nationalpark. Teilnehmen können Kinder ab zehn Jahren.