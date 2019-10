Blaulicht : Elfjähriger stößt in Bitburg mit Auto zusammen

Elfjähriger stößt in Bitburg mit Auto zusammen

Ein Elfjähriger ist am Donnerstag gegen 7.30 Uhr in Bitburg bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf der Straße Glockenhäuschen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizeiinspektion Bitburg kam es vor dem Unfall auf dem Gehweg zu einem Gerangel zwischen zwei Schülern. Dabei stürzte einer der beiden Kontrahenten gegen das Heck eines vorbeifahrenden Fahrzeuges, das sich zu diesem Zeitpunkt im langsam voranschreitenden Ampelverkehr in Richtung Dauner Straße bewegte. Der Junge wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.