Müllentsorgung : Den letzten Anstand restlos entsorgt

BITBURG-MATZEN Unbekannte haben bei Matzen eine große Ladung Sperrmüll in der Natur hinterlassen. Möglicherweise aber gibt es wichtige Hinweise.

(uhe) Dass man Sperrmüll und Bauschutt nicht einfach so in der Natur entsorgt, sollte eigentlich jedem klar sein. Weil das aber allem Anschein nach nicht der Fall ist, wurde bereits ein Hinweisschild an einem Baum befestigt. Darauf steht, dass dieser Bereich, der sich an einem Wirtschaftsweg zwischen Matzen und Fließem befindet, ausschließlich für das Abladen von Feldsteinen vorgesehen ist.