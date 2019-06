JUGEND : Richtig sprayen lernen

Irrel (red) Das Caritashaus der Begegnung bietet von Montag, 15. Juli, bis einschließlich Freitag, 19. Juli, von 10 bis 14 Uhr einen fünfteiligen-Kurs im „Spraypaint“ an. Am Freitag, 19. Juli, werden die Werke ab 13 Uhr im und am Caritashaus der Begegnung ausgestellt.

