Straßenverkehr : Weiter Sperrungen und eine Ampel in Wallersheim

Weiter Sperrungen und eine Ampel in Wallersheim

Wallersheim/Kopp Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Gerolstein hat bei einer Baustellenbesprechung in Wallersheim den weiteren Fahrplan für die laufenden Straßensanierungen im Baubereich zwischen Wallersheim und Kopp festgelegt.

Der LBM Gerolstein teilt nun mit, dass die Bauarbeiten an der L 10, ab der Zufahrt zu den Sandgruben bis zum Ortsende von Wallersheim in Fahrtrichtung Niederhersdorf, ab Donnerstag mit einer Baustellenampel an den Start gingen. Die Straße muss dafür voraussichtlich nicht gesperrt werden.