Unfall : Frontal-Crash an der Mülheimer Brücke – Autofahrer behindern Unfallaufnahme

Foto: dpa/Stefan Puchner

Maring-Noviand/Lieser Zu einem Frontalzusammenstoß ist es am gegen 9.30 Uhr am Brückenkopf der Moselbrücke in Mülheim gekommen. Nach Angaben der Polizei befuhr die 75jährige Fahrerin eines Opel Meriva die L 47 von Maring-Noviand in Fahrtrichtung Lieser.