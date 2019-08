Treckerkino : Treckerkino zeigt deutsche Komödie

Dudeldorf (red) Das 15. Burg Dudeldorf Treckerkino zeigt am Samstag, 7. September, ab 21 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) die deutsche Komödie „25 Kilometer/Stunde“. In diesem Jahr sind in Bezug auf den Filminhalt neben Treckern auch Mofas zugelassen.

