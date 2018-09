später lesen FEST Kaffee, Spiele und Gespräche Teilen

(red) Zum Abschluss der Interkulturellen Woche wird in Bitburg gefeiert: In Kooperation mit dem AliBi Eifelservice und der Stiftung des Beda Instituts findet am Samstag, 29. September, von 10 bis 17 Uhr in der Else-Kallmann-Straße am Gewächshaus und nebenan in der Maria-Kundeneich-Straße im Beda Institut ein Fest statt.