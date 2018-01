später lesen Verkehr Sturz in Oberkail: Hinweise gesucht Teilen

(red) Ein Motorradfahrer ist am Dienstag in der Bergstraße in Oberkail gestürzt, weil er wegen eines Autos abbremsen musste, das ihm auf seinem Fahrstreifen entgegen kam. Der Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Autofahrer beging Unfallflucht. meld sturz muss