(red) Die Beratungsstelle Anker vom DRK-Kreisverband Bitburg-Prüm, die Bundeszentrale für politische Bildung und das Staatliche Eifelgymnasium in Neuerburg laden zur Ausstellungseröffnung „Was glaubst du denn?

! Muslime in Deutschland“ am Montag, 14. Januar, um 19 Uhr im Atrium des Staatlichen Eifelgymnasiums in Neuerburg ein. Die Wanderausstellung „Was glaubst du denn?“ zeigt die Facetten des Alltags von Muslimas/Muslimen in Deutschland. Deren Religiosität ist dabei nur einer von vielen Aspekten, die im Leben junger Menschen wichtig sind. Die Ausstellung ist weniger ein Format zur Wissensvermittlung als Anlass zu Reflexion, Gespräch und Auseinandersetzung.

Die Schüler des Staatlichen Eifelgymnasiums werden die Ausstellungseröffnung mit einem thematisch passenden musikalischen Rahmenprogramm begleiten. In guter Schultradition wird auch das Kulinarische nicht zu kurz kommen: Im Anschluss an den offiziellen Teil wird die Schülervertretung Fingerfood und kühle Getränke servieren.

Die Wanderausstellung wird vom 14. Januar bis zum 8. Februar im Eifelgymnasium zu sehen sein.

Interessierte Schüler, Lehrer und Besucher werden eingeladen, sich schon jetzt für eine Führung durch die Ausstellung durch speziell ausgebildete Schüler unter folgendem Link anzumelden: www.wasglaubstdudenn.de/ausstellung/142230/tourenkalender.