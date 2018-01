später lesen Polizei Audi überholt Lastwagen trotz Gegenverkehr FOTO: Klaus Kimmling / TV FOTO: Klaus Kimmling / TV Teilen

Fast wäre es am Montagmorgen, 15. Januar, zu einem Verkehrsunfall auf der B 257 zwischen Kelberg und Hörschhausen gekommen. Gegen 8.10 Uhr hat ein Audi in Fahrtrichtung Ulmen ein gefährliches Überholmanöver gestartet. Trotz Gegenverkehr versuchte der Fahrer laut Polizeiangaben, an einem Lastwagen vorbeizuziehen.