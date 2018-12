später lesen Schule Noah Braun ist Sieger beim Vorlesewettbewerb FOTO: TV / Schule FOTO: TV / Schule Teilen

(red) Der Sieger des Vorlesewettbewerbs der Drei-Maare-Realschule plus Daun steht fest: Es ist Noah Braun aus der 6b. Die sechs Besten der Sechstklässler in puncto Lesen waren für ihre Klassen angetreten und mussten in der ersten Runde ein Buch ihrer Wahl vorstellen.