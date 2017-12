später lesen Unfall Fahrer verliert Eisplatte, Polizei sucht Zeugen Teilen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 14.30 Uhr auf der B 421. Dort war eine Autofahrerin von Walsdorf in Richtung Hillesheim unterwegs, als ihr ein dunkelblauer Wagen entgegen kam. Plötzlich wurde das Auto der Frau von einer Platte – vermutlich eine Eisplatte – getroffen, die von dem entgegenkommenden Fahrzeug runtergerutscht war. Der Wagen der Frau wurde dabei an der Frontstoßstange beschädigt. Der entgegenkommende Wagen fuhr einfach weiter in Richtung Walsdorf, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Daun sucht Zeugen.