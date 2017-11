später lesen Grüne sprechen über Legehennen Teilen

Gerolstein (red) Die Kreismitgliederversammlung von Bündnis90/Die Grünen Vulkaneifel findet am Mittwoch, 29. November, um 19.30 Uhr im Seehotel am Stausee in Gerolstein statt. Auf der Tagesordnung stehen die Koalitionsverhandlungen in Berlin und die Bio-Legehennenhaltung.