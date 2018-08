später lesen AUSBILDUNG Neue Azubis bei cc pharma begrüßt FOTO: Teilen

(red) Der Kaufmännische Direktor von cc pharma, Klaus Becker, begrüßte am 1. August die neuen Auszubildenden am Firmensitz in Densborn. Ab 2018 bietet der Pharma-Reimporteur aus der Vulkaneifel drei neue Ausbildungsberufe an: Erstmals werden eine Industriekauffrau, ein Fachinformatiker für Systemintegration und eine Fachkraft für Lagerlogistik ausgebildet.