Orgelkonzert in Niederehe

(red) Die Orgel in der Klosterkirche St. Leodgar in Niederehe ist nicht nur die älteste erhaltene und spielbare Orgel in Rheinland-Pfalz, sondern sie ist auch das erste Werk des später weltberühmten Balthasar König.

Am Freitag, 31. August, 20 Uhr, spielt in Niederehe die polnische Organistin Maria Magdalena Kaczor. Sie tritt regelmäßig bei zahlreichen Musikfestivals in Belgien, Deutschland, Frankreich, Japan, Italien, Luxemburg, den Niederlanden und Polen auf. Der Eintritt ist frei, eine Spende für die Orgel bestimmt.