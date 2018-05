Firmlinge organisieren Benefiz-Turnier

Firmlinge der Pfarrei Sankt Franziskus Hermeskeil haben sich ein caritatives Firmprojekt überlegt: ein Fußball-Soccer-Turnier zugunsten der Kinderkrebsstation in Trier.

Das Turnier wird am Sonntag, 10. Juli, ab 14.30 Uhr in Geisfeld auf dem Kinderspielplatz im Park, hinter der Kirche stattfinden. Mitspielen kann jede/jeder, die/der Spaß am Fußballspielen hat. Es sollten im Vorfeld Teams von jeweils vier Personen gebildet werden, die dann an diesem Tag gegen andere Mannschaften antreten werden.

Anmeldungen beim Katholischen Pfarramt in Hermeskeil bis Montag, 4. Juni (Telefon 06503/981750, E-Mail: pfarrbuero@franziskus-hermeskeil.de).