Ein Unbekannter hat am Freitag ein Auto auf dem Parkplatz des Kauflands in Hermeskeil beschädigt und Unfallflucht begangen.

Eine Frau hat ihren Wagen am Freitag zwischen 18.15 und 18.45 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufgeschäfts Kaufland in Hermeskeil geparkt. Zu Hause bemerkte sie Schleifspuren an der Fahrertür und am linken vorderen Kotflügel ihres Autos. Am Kotflügel sicherte die Polizei grüne Lackspuren.

Hinweise an die Polizei in Hermeskeil unter Telefon 06503/9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de