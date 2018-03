Hermeskeiler Polizist feiert Dienstjubiläum

Thomas Kaub von der Polizeiinspektion in Hermeskeil ist seit 40 Jahren im Polizeidienst tätig. Zu seinem Jubiläum hat ihm Polizeivizepräsident Franz-Dieter Ank­ner gratuliert.

In den Dienst des Landes Rheinland-Pfalz trat Polizeihauptkommissar Kaub am 1. August 1978. Nach seiner Grundausbildung bei der Bereitschaftspolizei sammelte er erste Erfahrungen bei der Polizei in Worms. 1983 wechselte der heute 57-jährige Beamte zur Inspektion nach Morbach und war auch dort rund um die Uhr für die Bürger Ansprechpartner. Seit 1988 ist Kaub bei der Polizeiinspektion in Hermeskeil aktiv. Er lebt auch in der Hochwaldstadt. Seit 2015 ist er als Dienstgruppenleiter im Einsatz.

Polizeivizepräsident Ankner bedankte sich bei Kaub für die engagierte Arbeit in 40 Jahren.