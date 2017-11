später lesen Gelungene Sitzung in ausverkaufter Dreyshalle FOTO: (m_lalu ) FOTO: (m_lalu ) Teilen

Dreis (red) Mit einer gelungenen Jubiläumssitzung in der ausverkauften Dreyshalle startete der Möhnenverein Dreis am 11. November mit einem positiven Feedback in die Jubiläumssession zum 33-jährigen Bestehen. Mit neuer Möhnenkleidung und neuem Möhnenlied wird an Weiberfastnacht, Fastnachtsonntag und Rosenmontag im Saloon auf dem Dorfplatz mit Livemusik weitergefeiert.