Schule lädt zum Infoabend

Die Grundschule Heidenburg lädt die Eltern der zukünftigen Erstklässler zu einer Informationsveranstaltung ein. Der kommissarische Rektor Christopher Lang will an diesem Abend die Möglichkeit nutzen, die Eltern über die Schule, die Arbeitsweise und künftige Pläne zu informieren.

Dabei sollen offene Fragen in einer Diskussion geklärt werden. Die Informationsveranstaltung findet am Montag, 17. September, um 20 Uhr in der Grundschule statt. Derzeit besuchen 31 Schülerinnen und Schüler in zwei kombinierten Klassen die Schule. Drei Lehrkräfte sind für pädagogische Arbeit zuständig und werden von zwei Integrationsfachkräften, dem Schulelternbeirat, dem Förderverein der Schule sowie Mitarbeiterinnen in der Betreuung am Nachmittag unterstützt.