Kultur : Eine Bühne fürs Wiltinger Saarufer - Zwei Konzerte in zwei Tagen

Wiltingen Songs von Queen und Udo Jürgens sind am Wochenende, 23. und 24. Juli, in Wiltingen zu hören. Veranstalter Christof Kramp wartet mit einem neuen Konzept auf.

Konzertverantstalter Christof Kramp und sein Team haben am Sonntag angefangen, zwei Open-Air-Konzerte in Wiltingen vorzubereiten. Unter anderem haben sie am Saarufer eine Bühne aufgeteilt. Auf dieser werden am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Juli, die Tribute-Bands Hallo Udo und We Rock Queen um den Trierer Gitarristen Frank Rohles auftreten (siehe Info).

Kramp, der aus Wiltingen stammt, hat schon oft Konzerte in Wiltingen organisiert. Bisher sind die von ihm engagierten Künstler jedoch meist im Bürgerhaus aufgetreten. Ein Freiluft-Konzert war in dem Saar-Ort noch nicht dabei. Nun will es der Wahl-Saarburger versuchen. „Wir konnten weniger Konzerte in der Kaserne spielen, und das Saarufer in Wiltingen bietet sich einfach als Kulisse an.“ Zudem gebe es die Infrastruktur her. Bis Freitag werde das Gelände auch eingezäunt, damit nur Menschen mit Eintrittskarte reinkommen. Kramp betont, dass auch eine barrierefreie Toilette aufgebaut werde. Das habe er zuletzt immer bei seinen Open-Air-Veranstaltungen gemacht.