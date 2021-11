Pandemie : Gesundheitsamt Trier/Trier-Saarburg kommt mit dem Erfassen der Neuinfektionen nicht mehr hinterher

Trier/Saarburg (red) Das Amt in Trier meldet 68 registrierte Neuinfektionen und mehr als 100 Fälle, die noch nicht erfasst sind. Woran das liegt.

Am Wochenende wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg mittels der eingesetzten Meldesoftware 68 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet – 43 aus dem Landkreis Trier-Saarburg und 25 aus der Stadt Trier. Somit beträgt die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen 9991 (3869 in der Stadt Trier und 6122 im Landkreis Trier-Saarburg).

Information über Infektion gewährleistet – Kontaktpersonen selbst informieren

Wer sich infiziert hat, erhält eine Mitteilung. Michels erklärt: „Die Information der Betroffenen ist gewährleistet. Nur schaffen wir es momentan nicht, weitere Kontaktpersonen anzurufen und die große Zahl an Neuinfektionen tagesaktuell in der Meldesoftware zu erfassen.“ Eine weitere personelle Aufstockung des Krisenzentrums sei nötig. Nochmals weist Pressesprecher Müller darauf hin, dass sich positiv Getestete sich umgehend nach Hause in Selbstisolation begeben, bekannte Kontaktpersonen eigenverantwortlich informieren und beim Auftreten von Krankheitssymptomen umgehend den Hausarzt telefonisch kontaktieren sollten.