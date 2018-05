Elblingfreunde spenden für Kinder

„Wein genießen und Gutes tun“ – unter diesem Motto präsentierte sich der Verein Elblingfreunde der Südlichen Weinmosel bei Wine in the City in Trier. Mehr als 70 Weine von zehn Winzerbetrieben konnten dabei verkostet werden. Elbling, Burgunder und mehr erfreuten neben zahlreichen Gästen auch die Moselweinkönigin Kathrin Hegner und den Geschäftsführer der Trier Galerie, Benno Skubsch. Auch die Villa Kunterbunt wurde repräsentiert. Vom Weinprobierpreis über zehn Euro gingen direkt fünf Euro als Spende an die Villa Kunterbunt, dem Nachsorgezentrum für krebs-, chronisch- und schwerstkranke Kinder und deren Familien in der Region Trier. Insgesamt wurden so über 500 Euro gespendet.