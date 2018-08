Am Sonntag, 9. September, ist es wieder soweit: Der beliebte Flohmarkt „Kanzem räumt“ öffnet wieder seine Tore und gibt rund um die Kanzemer Saarstraße Einheimischen und Gästen die Gelegenheit, allerlei Schätze aus Nachbars Keller und Speicher für kleines Geld zu erwerben.

Zwischen 10 und 16 Uhr kann jeder Teilnehmer seinen eigenen Stand aufbauen und zum fliegenden Händler werden. Zugelassen sind dabei ausschließlich private Anbieter. Die Standgelder richten sich entsprechend nach dem erzielten Umsatz und kommen der sozialen Arbeit in Kanzem zu Gute. Mit Fragen kann man sich an Andrea Kruchten wenden, unter Telefon 06501/601458 oder per E-Mail unter a.kruchten@web.de