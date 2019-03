Der Verein Römisches Tawern lädt alle Mitglieder zur jährlichen Mitgliederversammlung am Montag, 25. März, um 20 Uhr im Sportlerheim des SV Tawern.

Der Verein hat für dieses Jahr schon Einiges geplant. Am Sonntag, 5. Mai, wandert man zur römischen Villa Borg; am Sonntag, 2. Juni, findet ein Kindertag in der Tempelanlage statt. Am Sonntag, 16. Juni, gibt es ein Dorffrühstück in der römischen Raststätte. Auch ein Tagesausflug nach Mainz und ein archäologischer Vortrag sind schon geplant.

Auf der Tagesordnung am Montag stehen unter anderem ein Jahresrückblick und die Wahl des neuen Vorstandes. Mit einem Ausblick auf die Veranstaltungen in 2019 und einer Besprechung der künftigen Investitionen endet die Jahreshauptversammlung. Vorschläge und Anregungen sind erwünscht.