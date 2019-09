Fest : Hebstfest mit Brückenjubiläum

Bernkastel-Kues- Wehlen (red) Der Heimat und Kulturverein Wehlen feiert am Samstag, 28. und Sonntag, 29. September, sein Herbstfest. Auf dem Progamm stehen ein Frühschoppenkonzert mit den „Kravolkas“ und ein Auftritt des Zauberers Hamid.

Die Brücke in Wehlen ist die einzige Hängebrücke an der Mosel und wurde am 17. September 1949 eingewiehen. Am 23. September 1994 fand die Einweihungsfeier der erneuerten und verstärkten Brücke statt. Foto Uwe Praus