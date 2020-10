Einzelhandel : Keine offenen Läden, kein Biathlon in Wittlich

Wittlich (will) Kein verkaufsoffener Sonntag, kein Biathlon in der Wittlicher Innenstadt: Die Tour wird nicht am 8. November auf dem Marktplatz gastieren, wie der Veranstalter auf TV-Anfrage mitteilt. „Die Biathlon-Tour wird hoffentlich dann 2021 nach Wittlich zurückkehren“, teilte die organisierende Agentur mit.

Von 12 bis 18 Uhr sollte die Biathlon-Tour unter strengen Corona-Hygiene-Regeln in Wittlich Spaß für Jedermann bieten. Der nun ausgefallene Stopp in Wittlich ist nicht die einzige Station deutschlandweit, die der Corona-Pandemie zum Opfer fällt: „Die Tour 2020 leidet unter den coronabedingten Ausfällen“, teilte der Organisator mit. 25 der 35 Etappen seien bereits vor Wittlich abgesagt gewesen.