Feiern : Feiernd aufs Christkind warten

Zum 26. Mal feierten mehr als 2000 Menschen in der Kröver Weinbrunnenhalle in der Nacht auf Heiligabend die Jesus-Christ-Birthday-Party des Jugendclubs Kröv. Foto: Holger Teusch

Kröv Ausgelassene und weitgehend friedliche Stimmung bei der Jesus-Christ-Birthday-Party. Seit 1994 feiern in Kröv mehr als 2000 Jugendliche und meist junge Erwachsene in der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember.

Das Christkind schwebte diesmal zwar nicht wie vor einigen Jahren symbolisch über die Köpfe der vielen Hundert Menschen in der Weinbrunnenhalle, dafür wurde der Wunsch nach weißer Weihnacht bei der Kröver Jesus-Christ-Birthday-Party noch einmal erneuert. Um Mitternacht rieselte Kunstschnee auf die Menge herab. Als DJ Carnage23 und DJ Sk!t Whams Last Christmas auflegten, lagen sich da alle wieder in den Armen, um sich frohe Weihnachten zu wünschen.

Friedlich feiern und Gutes tun, könnte das Motto der Jesus-Christ-Birthday-Party lauten. Denn große Teile des Erlöses spendet der Jugendclub Kröv in jedem Jahr. So wird traditionell ein SOS-Kinderdorf unterstützt. Mit der 26. Party möchte man außerdem den DRK-Ortsverein Traben-Trarbach bei der Anschaffung eines neuen Fahrzeugs unterstützen. Kurzfristig und unabhängig von den anderen Aktionen hat der Jugendclub beim Party-Einlass auch zu Spenden zugunsten des an einem Hirntumor erkrankten 19-jährigen Nick Heinsdorf aus Trittenheim (der TV berichtete) aufgerufen. Die Resonanz war überwältigend: „Knapp 3000 Euro kamen für Nick zusammen“, sagt Daniel Martini.

„Die Jesus-Christ-Party muss einfach sein.“ „Sonst wird es vor Weihnachten langweilig“, begründeten einige Jugendliche, weshalb es sie am 23. Dezember nach Kröv zieht - und waren schon wieder in der wippenden und tanzenden Menge verschwunden.

Nicht nur in der Halle, auch davor ist einiges los. „Wir kommen gerne hierhin, weil das eine ganz tolle Veranstaltung ist, die für die jungen Leute einen ganz hohen Stellenwert hat. Wir wollen den Jugendclub unterstützen. Wir kommen hierher, trinken einen Glühwein und freuen uns, dass alle so viel Spaß haben“, erklärte Heidi Plein stellvertretend, was die Kröver, die nicht so viel an den wummernden Bässen finden, vor, aber nicht in die Weinbrunnenhalle zieht.