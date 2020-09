Dreis (red) Der Fotograf Michael Frank stellt seine Werke im Restaurant Sascha’s Esskultur, Freie Reichsstraße 91, in Dreis aus. Die Vernissage findet am Samstag, 3. Oktober, ab 11 Uhr statt.

Auf seinen Fotografien verschmelzen Menschen und ihre Umgebung in einem stimmungsvollen Ambiente. Die Motive dieser Ausstellung sind in Schweden, Rom, England, Belgien, Portugal und Deutschland entstanden. Erweitert wird das Portfolio des Fotografen durch Architektur- und Landschaftsaufnahmen. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung vom Duo „Tacheles“ mit Tanja Silcher und Benedikt Schweigstil. Parkplätze für Besucher sind im Hof und an der Kirche vorhanden.