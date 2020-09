Musik : Wein und Rockmusik

bild handpicked 0911 kasino kornmarkt Foto: Marc Foehr

Brauneberg (red) Wein und Rockmusik heißt es am Samstag, 3. Oktober, im Weingut Rainer Heil in Brauneberg. Die Band Handpicked spielt Songs der letzten 40 Jahre verschiedener Stilrichtungen, von Rock, Rhythm and Blues bis hin zu Mainstream-Klassikern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Beginn der Open-Air-Veranstaltung ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.