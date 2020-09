Event : Picknick im Park mit Live-Musik und Wein

Foto: Ortsgemeinde Piesport

Piesport (red) Obwohl das traditionelle Weinfest der Mittelmosel in Bernkastel-Kues corona-bedingt ausfallen musste, wurde entlang der Mosel gefeiert. Auch in Piesport gab es gelungene Weinveranstaltungen. Neben gut besuchten Kultur- und Naturführungen, insbesondere in der römischen Kelteranlage, gab es besondere Aktionen in den Weingütern Breit-Kostbar, Familienweingut Franzen und im Weingut Steinbach.