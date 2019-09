Ratssitzung : Gemeindehaus wird saniert

Esch In der Gemeinderatssitzung in Esch geht es am Mittwoch, 25. September, um Standsicherheitsprüfungen, die Hauptsatzung, den Flächennutzungsplan und die Sanierung des Gemeindehauses. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Bürgerhaus in Esch mit einer Einwohnerfragestunde.