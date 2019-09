Stadtteilserie : Bombogener warten auf den Bau zweier Straßen

Wittlich-Bombogen In der Stadtteilserie spricht der TV mit Wittlichs Ortsvorstehern über Themen, welche die Stadtteile bewegen.

Großes Interesse herrschte vergangene Woche bei der ersten Sitzung des Ortsbeirates Bombogen. Ortsvorsteher Mario Wellenberg konnte rund 20 Zuhörer aus der Bürgerschaft im Rat begrüßen. Der TV blickt in seiner Stadtteilserie nun auf die Themen, die in Wittlichs Ortsbezirken anstehen und die für die Bürger aktuell von Bedeutung sind. „Unser Hauptziel ist zunächst mal die Sanierung der Ortsdurchfahrt“, erklärt Wellenberg. Unglücklicherweise hatte sich die Sanierung der „Buckelpiste“ verzögert, weil ein Anlieger Klage eingereicht hatte (der TV berichtete). Aber das habe immerhin auch einen positiven Aspekt, meint der Ortsvorsteher.

„Aufgrund dieser Verzögerung, die es beim Ausbau der L 55 gibt, wäre es sinnvoll, zuvor die geplante Verbindungsspange zwischen Bombogen und dem Industriegebiet Wengerohr zu bauen.“ Die Verbindungsspange solle doch besser gebaut werden, bevor die Ortsdurchfahrt saniert werde, fordert Wellenberg. „Dann hätte man nämlich direkt schon eine Umgehungsstraße und das mit der Umleitung wäre geklärt.“ Die geplante Verbindungsstraße soll hauptsächlich Schwerlast- und Pendlerverkehr zwischen dem Moseltal von Ürzig kommend und der A1 am Stadtteil Bombogen vorbei führen. Zudem würde die Verbindungsspange auch Wohngebiete in Wengerohr verkehrstechnisch entlasten. 18 Jahre schon diskutiert und plant man bei der Stadt Wittlich eine Umgehungsstraße, die den Verkehr von Ürzig an Bombogen und Wengerohr vorbei durchs Industriegebiet zur B 50 und A 1 leiten soll. „Mehr als die Hälfte des Verkehrs, der jeden Tag durch Wengerohr und Bombogen unterwegs ist, fährt hier nur durch. Das stört die Anwohner gewaltig“, sagte Joachim Platz, Ortsvorsteher von Wittlich-Wengerohr, im Rahmen der letzten TV-Berichterstattung zu diesem Thema.