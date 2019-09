Treffen : Käferfreunde an der Mosel unterwegs

Wittlich/Meerfeld Club veranstaltet 16. Treffen in der Region. Ziele sind Zylinderhaus und Maar.

Der VW Käfer-Club Última Edición, benannt nach der letztgebauten Käfersonderserie, veranstaltet Donnerstag, 3. Oktober, bis Sonntag, 6. Oktober, sein 16. Käfertreffen an der Mosel und in der Vulkaneifel. Willkommen sind alle Exemplare aus den Jahren 1938 bis 2003. Der Verein veranstaltet sein 16. Käfertreffen an der Mosel und in der Vulkaneifel. Ausgangspunkt der Touren ist das Wittlicher Hotel Vulcano Lindenhof. Rund 90 Käferfans lassen sich die Strecken an der Mosel nicht entgehen. Anreise ist am Donnerstag. Am Freitag führt von Wittlich aus eine Landschaftsfahrt nach Cochem. Die Teilnehmer besuchen dort die Senfmühle. Am Samstag wird die Burg Landshut angefahren. Anschließend werden die Automobilfreunde im Zylinderhaus erwartet. Traben-Trarbach wird gegen 12 Uhr angefahren. Vor der Tourist Information können die Liebhaberautos zwei Stunden lang unter die Lupe genommen werden. Am Sonntag steuern die Käferfreunde Manderscheid und das Meerfelder Maar an.