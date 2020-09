Kommunalpolitik : Medizinische Versorgung in Enkirch

Enkirch Um die medizinische Versorgung in Enkirch geht es am Montag, 28. September, in der Sitzung des Gemeinderates Enkirch. Weitere Themen im Rat sind der Straßenausbau Zum Herrenberg, Fonds zur Förderung des Wohlfahrtswesens, ein Unterhaltungskostenzuschuss für den Tus Enkirch für den Sportplatz, Bauangelegenheiten, die Jahresrechnung 2018 und Vorschläge für den Haushaltsplan 2021. Die Sitzung beginnt um 20 Uhr im Bürgersaal Alte Schule in Enkirch, am Wochenmarkt 15.