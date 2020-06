Genesene Covid-19-Patientin : „Die Versorgung war optimal“

Daun Die Dauner Geschäftsfrau Rita Biersack erkrankte Anfang April an Covid-19. Es war eine lebensbedrohliche Situation für die 84-Jährige. Sie lobt die medizinische Versorgung im Kreis.

„Ein Wunder“ nennt Rita Biersacks Tochter das, was sich in den zehn Wochen zwischen dem 5. April und dem 10. Juni im Leben ihrer Mutter ereignet hat. Anfang April hatte sich die 84-Jährige abgespannt gefühlt und Grippesymptome verspürt. Einen Verdacht auf Corona hegte da noch niemand. Doch ihr Allgemeinzustand verschlechterte sich zusehends.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Landkreis Vulkaneifel steigt nach einer mehr als einen Monat anhaltenden Pause langsam wieder an. Über 38 Tage lang wurden vom Kreisgesundheitsamt keine Neuinfektionen registriert, bis am Mittwoch, 17. Juni, nach der Stagnation wieder ein erster Fall gemeldet worden ist (der TV berichtete).

Rita Biersack ging es nun von Tag zu Tag besser. Auf den Krankenhausaufenthalt in Daun folgte ein mehrwöchiger Aufenthalt im Rehabilitationszentrum St. Irminen in Trier. Und am Tag der Entlassung gleich der erste Gang: in ihr Uhren- und Schmuckfachgeschäft in der Wirichstraße.