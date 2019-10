Verein : Männerstammtisch trifft sich

Graach (red) Der Männerstammtisch Graach trifft sich am Montag, 11. November, in der Vinothek Bernard-Kieren an der Hauptstraße/Ecke Ringstraße 2 in Graach an der Mosel. Das Beisammensein beginnt um 17 Uhr.