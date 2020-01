Theater : Auf den Spuren von Albert Camus

Idar-Oberstein (red) Im Rahmen ihres Theaterprogramms präsentiert die Stadt Idar-Oberstein die Produktion „Der erste Mensch – Die unglaubliche Geschichte einer Kindheit“ am Samstag, 18. Januar, ab 19.30 Uhr im Stadttheater Idar-Oberstein.

Joachim Król und das Orchestre du Soleil zeichnen die Kindheitsgeschichte des Literaturnobelpreisträgers Albert Camus nach. Ab 18.45 Uhr erfolgt im Bankettsaal des Stadttheaters eine Einführung in das Stück. In seinem autobiografischen Roman „Der erste Mensch“ begibt sich Albert Camus auf die Suche nach seinem Vater, der im Ersten Weltkrieg gefallen ist und den er nie kennengelernt hat. Damit beginnt für den Erzähler eine Reise zurück in seine Kindheit.