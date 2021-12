Statistik : Keine Neuinfektionen am Wochenende im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Bernkastel-Wittlich Das Landesuntersuchungsamt hat weder am Samstag, 11. Dezember, noch am Sonntag, 12. Dezember, für den Landkreis Bernkastel-Wittlich Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie liegt somit weiterhin bei 5291. Aktuell sind 719 Menschen im Landkreis Bernkastel-Wittlich an Covid-19 erkrankt, von denen sich 372 in stationärer Behandlung befinden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 239,6 pro 100.000 Einwohner. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt in Rheinland-Pfalz 3,94 pro 100.000 Einwohner (am Freitag 3,92).