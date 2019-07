Fest : Kleinich feiert Straßenfest

Kleinich (red) Kleinich lädt von Samstag, 20. Juli, bis Sonntag, 21. Juli, zu „Kirchspiels Strooßefest“ ein. In der evangelischen Kirche ist zum Festauftakt ab 16.30 Uhr das Gesangsensemble „Tapas Variadas“ mit Blues, Jazz und Soul zu hören.

Um 18 Uhr wird der gemischte Chor des Gesangvereins auftreten. Am Samstagabend sorgt die original holländische Straßenkapelle „Larry Cook Brass Band“ für Stimmung auf der „Gass“.

Das Programm am Sonntag beginnt um 10 Uhr am Brunnenplatz vor dem Gemeindehaus mit einem Gottesdienst. Im Anschluss spielt der Musikverein Irmenach. Mit stimmungsvoller Straßenmusik unterhält die „Larry Cook Brass Band“ am Nachmittag die Gäste. Um 15 Uhr präsentiert Alex Schmeisser ein heiteres Programm für große und kleine Leute zum Mitmachen. Für das leibliche Wohl wird neben Reibekuchen und Delikatessen aus der „Dämpkolonn“, Pellkartoffeln mit Heringstipp und Kräuterquark auch Kaffee und hausgemachter Kuchen angeboten.