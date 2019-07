Veranstaltung : Kleinicher Straßenfest mit typischen Spezialitäten

Kleinich Tausende Besucher werden zum achten „Kirchspiels Strooßefest“ am 20. und 21. Juli in Kleinich erwartet. Für das im Turnus von drei Jahren stattfindende Fest werden die Vereine des Kirchspiels wieder keine Mühen und Kosten scheuen: Das besondere Flair der liebevoll geschmückten Stände in der Ortsstraße und die besonderen kulinarischen Angebote haben dazu geführt, dass das Straßenfest weit über die Grenzen der Gemeinde bekannt geworden ist.

