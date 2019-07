Veranstaltung : Zum 24. Mal: Fallig Open Air am Wochenende

Enkirch Zum 24. Mal steigt am Wochenende, 12. bis 14. Juli, Fallig Open Air am Falliger Stausee im Enkircher Großbachtal. Folgende Bands treten während der drei Tage auf: CJ Ramone, Le Fly, Marathonmann, Engst, Kellermensch, Capitano, North Alone, Idecent Behaivior, Raskob Rails, Road Rage, Ballerband, Dave de Bourg, Travels & Trunks, Stereokyes.

Veranstalter ist der Verein Firlefanz Enkirch. Parken und Campen sind kostenlos.