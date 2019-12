Veranstaltung : Lebensmittelretter kochen zusammen

Wittlich Die regionale Gruppe von Foodsharing trifft sich am Dienstag, 3. Dezember, ab 17 Uhr in der Schulküche der Clara-Viebig-Realschule plus in der Beethovenstraße 13 in Wittlich. Gemeinsam wird aus geretteten Lebensmitteln ein Menü gekocht und gegessen.

Dabei werden aktuelle Themen der aktiven Foodsharing-Gruppe besprochen. Damit alle mitessen können, wird vegan gekocht. Interessierte, die die Lebensmittelretter von Foodsharing einmal kennenlernen wollen, sind eingeladen, wer erst später dazustoßen kann, ist auch später willkommen, die Veranstaltung dauert bis gegen 21 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Bitte mitbringen: kreative Rezeptideen, Behältnisse für „Reste“ und ein Abtrockentuch.