Veranstaltung : Losverkauf beim Mülheimer Markt

Mülheim Ein ganzes Fuder Wein – das sind tausend Liter – Moselwein der Rebsorte Riesling aus der Lage Mülheimer Sonnenlay wird anlässlich des Mülheimer Marktes verlost.

Die Verlosung beginnt am Donnerstag, 8. August, um 16.30 Uhr im Festzelt. Lose werden zum Preis von einem Euro von Mika Felten und Marcel Fehres im Ort verkauft. Lose können auch bei Schreibwaren Sonne, in der Metzgerei Sopp oder in der Tourist-Info und im Festzelt auf dem Marktplatz erworben werden.